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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Тулуза
Труа - Тулуза: обзор матча 02 декабря 2015
Труа
02.12.2015, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 3
Завершен
Тулуза
2'
И. Диоп
49'
Ж. Акпа-Акпро
86'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Тулуза
87'
Замена
А. Бли
️️️️
З. Машаш
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Пешич
Пас отдал
Ж. Акпа-Акпро
83'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
Вторая желтая
С. Дарбио
79'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Ж. Пи
75'
Желтая карточка
С. Дарбио
72'
69'
Замена
А. Пешич
️️️️
В. Бен-Йеддер
69'
Замена
У. Спайич
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Камю
68'
66'
Вторая желтая
М. Тиссеран
Замена
Б. Ниве
️️️️
Л. Карабуе
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Акпа-Акпро
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
32'
Желтая карточка
М. Тиссеран
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Диоп
Пас отдал
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Труа
1
Денис Петрич
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
4-4-1
13
Бернардони
2
Марсьяль
20
Санер
7
Мартинс Перейра
35
Дабо
4
Аяссе
23
Камю
24
Карабуе
8
Дарбио
10
Жан
3-3-1-3
40
Лафон
6
Диоп
32
Тиссеран
2
Матеус
7
Сомалья
14
Бодигер
29
Машаш
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
23
Камю
19
Кабо
19
Кабо
23
Камю
24
Карабуе
10
Ниве
10
Ниве
24
Карабуе
29
Пи
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
29
Пи
29
Машаш
29
Бли
29
Бли
29
Машаш
22
Брейтуэйт
25
Спайич
25
Спайич
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
8
Пешич
8
Пешич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Труа
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Труа - Тулуза
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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