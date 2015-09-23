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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Сент-Этьен
Труа - Сент-Этьен: обзор матча 23 сентября 2015
Труа
23.09.2015, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
13'
Т. Аяссе (АГ)
13'
Т. Аяссе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Сент-Этьен
89'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Р. Амума
Желтая карточка
Б. Ниве
81'
79'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Б. Корнье
Замена
Б. Переа
️️️️
Т. Аяссе
77'
75'
Замена
Р. Берич
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
К. Мавинга
67'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Л. Карабуе
65'
Замена
Б. Ниве
️️️️
Й. Кур
51'
Желтая карточка
Т. Аяссе
50'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Аяссе
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Аяссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
3-5-1
1
Петрич
17
Мавинга
20
Санер
16
Нгонгка
8
Кур
24
Карабуе
8
Дарбио
29
Отон
4
Аяссе
10
Жан
3-4-3
16
Руффье
29
Клер
26
Баял Салл
19
Погба
18
Лемуан
17
Пажо
10
Корнье
27
Бризон
26
Ру
22
Монне-Паке
17
Амума
8
Кур
10
Ниве
10
Ниве
8
Кур
24
Карабуе
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
24
Карабуе
4
Аяссе
34
Переа
34
Переа
4
Аяссе
10
Корнье
9
Эйссерик
9
Эйссерик
10
Корнье
17
Амума
4
Диоманд
4
Диоманд
17
Амума
26
Ру
9
Берич
9
Берич
26
Ру
Остались в запасе
Труа
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Труа - Сент-Этьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Помощники судьи:
Хюсейн Оджак
Микаэль Ламуш
Резервный судья:
Александр Пьерро Ньель
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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