Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Труа
Бастия - Труа: обзор матча 06 февраля 2016
Бастия
06.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Труа
10'
Ф. Айите
83'
Ф. Айите (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Труа
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Г. Данич
90'
86'
Замена
Й. Кур
️️️️
С. Дарбио
85'
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Айите
83'
82'
Красная карточка
Ф. Камю
76'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Б. Ниве
65'
Замена
К. Жан
️️️️
Т. Хавьер
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Нгандо
63'
60'
Красная карточка
Б. Переа
Замена
Й. Хансен
️️️️
Брандао
50'
Красная карточка
Ж. Лека
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
Пас отдал
Г. Данич
10'
4'
Желтая карточка
Б. Ниве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
41
Аксель Нгандо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Труа
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-1-5-1
16
Лека
5
Скиллачи
20
Пальмери
14
Пейберне
18
Каюзак
28
Данич
41
Нгандо
11
Айите
42
Фофана
29
Сиони
11
Брандао
3-5-1
1
Дрейер
16
Нгонгка
17
Мавинга
2
Марсьяль
23
Камю
10
Ниве
8
Дарбио
24
Карабуе
14
Хавьер
34
Переа
41
Нгандо
40
Камано
40
Камано
41
Нгандо
11
Брандао
1
Хансен
1
Хансен
11
Брандао
28
Данич
2
Кулибали
2
Кулибали
28
Данич
10
Ниве
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
10
Ниве
8
Дарбио
8
Кур
8
Кур
8
Дарбио
14
Хавьер
10
Жан
10
Жан
14
Хавьер
Остались в запасе
Бастия
Труа
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Душан Весковац
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Душан Весковац
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Бастия - Труа
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Труа
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+