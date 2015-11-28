Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Труа
ПСЖ - Труа: обзор матча 28 ноября 2015
ПСЖ
28.11.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 1
Завершен
Труа
20'
Э. Кавани
58'
З. Ибрагимович (П)
67'
Л. Курзава
84'
Ж. Огустен
90'
Т. Аяссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Труа
90'
ГОЛ! 4:1!
Т. Аяссе
Пас отдал
Д. Кабо
ГОЛ! 4:0!
Ж. Огустен
Пас отдал
А. Ди Мария
84'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
80'
77'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Камю
ГОЛ! 3:0!
Л. Курзава
67'
66'
Замена
М. Дабо
️️️️
К. Мавинга
Замена
Т. Мотта
️️️️
А. Рабьо
66'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Л. Моура
66'
61'
Замена
Й. Кур
️️️️
Б. Ниве
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
58'
29'
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
4-1-1-2-2
1
Трапп
3
Курзава
4
Луис
3
Силва
9
ван дер Вил
21
Стамбули
14
Рабьо
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-4-1
13
Бернардони
20
Санер
2
Марсьяль
17
Мавинга
7
Мартинс Перейра
23
Камю
10
Ниве
8
Дарбио
4
Аяссе
10
Жан
7
Моура
8
Матюиди
8
Матюиди
7
Моура
14
Рабьо
8
Мотта
8
Мотта
14
Рабьо
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
23
Камю
19
Кабо
19
Кабо
23
Камю
17
Мавинга
35
Дабо
35
Дабо
17
Мавинга
10
Ниве
8
Кур
8
Кур
10
Ниве
Остались в запасе
ПСЖ
Труа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча ПСЖ - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Труа
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+