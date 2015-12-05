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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Труа
Реймс - Труа: обзор матча 05 декабря 2015
Реймс
05.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Труа
36'
Н. де Превилль
47'
Ж. Пи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Труа
90'
+2
Замена
М. Дабо
️️️️
К. Мавинга
81'
Замена
Ф. Камю
️️️️
К. Жан
Замена
А. Пеже
️️️️
Д. Канкава
76'
Замена
Джордан
️️️️
П. Оньянге
67'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пи
Замена
Ф. Бюло
️️️️
О. Фортеш
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
36'
35'
Желтая карточка
Т. Хавьер
26'
Замена
Д. Весковац
️️️️
Ж. Марсьяль
Желтая карточка
Д. Канкава
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
23
Джаба Канкава
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
3-1-2-1-3
16
Агасса
22
Такальфред
2
Фофана
2
Манди
6
Дево
23
Канкава
8
Оньянге
13
Синьорино
89
Н'Гог
12
де Превилль
7
Фортеш
4-2-1-2
13
Бернардони
16
Нгонгка
17
Мавинга
20
Санер
2
Марсьяль
10
Ниве
14
Хавьер
19
Кабо
10
Жан
34
Переа
23
Канкава
19
Пеже
19
Пеже
23
Канкава
7
Фортеш
18
Бюло
18
Бюло
7
Фортеш
8
Оньянге
9
Джордан
9
Джордан
8
Оньянге
2
Марсьяль
22
Весковац
22
Весковац
2
Марсьяль
17
Мавинга
35
Дабо
35
Дабо
17
Мавинга
10
Жан
23
Камю
23
Камю
10
Жан
Остались в запасе
Реймс
Труа
12
Оменуке Мфулу
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
4
Томас Аяссе
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
12
Оменуке Мфулу
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Остались в запасе
4
Томас Аяссе
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Реймс - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Огюст Делоне
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