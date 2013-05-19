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Марко Ригони
Статистика
Марко Ригони - статистика
Завершил карьеру
5 января 1980 (46)
#14 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
13
1
2
0
0
Кьево
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
0 : 0
19.05.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 0
12.05.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 0
08.05.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4 : 1
05.05.2013
Пескара
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
28.04.2013
Дженоа
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1 : 1
20.04.2013
Аталанта
73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
14.04.2013
Сампдория
81' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
07.04.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3 : 2
17.03.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 2
08.03.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3 : 1
03.03.2013
Дженоа
72' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 0
17.02.2013
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
1' - 67'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
68' - 90'
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
1 : 2
03.02.2013
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 1
20.01.2013
Парма
74' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
4 : 0
12.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
90' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 0
16.12.2012
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
09.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5 : 1
03.11.2012
Кьево
55' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
28.10.2012
Кьево
1' - 75'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 1
21.10.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
06.10.2012
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4 : 1
30.09.2012
Кьево
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
26.09.2012
Интер
1' - 76'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
22.09.2012
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 3
16.09.2012
Лацио
61' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 0
02.09.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
Был в запасе
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