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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 03 ноября 2012
Милан
03.11.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 11 тур
5 : 1
Завершен
Кьево
16'
У. Эмануэльсон
37'
Р. Монтоливо
41'
Б. Кркич
76'
С. Эль-Шаарави
90+3'
Д. Паццини
18'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
ГОЛ! 5:1!
Д. Паццини
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
90'
+3
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
86'
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Р. Монтоливо
77'
ГОЛ! 4:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
И. Абате
76'
71'
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
К. Боатенг
️️️️
У. Эмануэльсон
68'
60'
Замена
А. Стоян
️️️️
Б. Драме
55'
Желтая карточка
Р. Гуана
55'
Замена
М. Ригони
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 3:1!
Б. Кркич
Пас отдал
У. Эмануэльсон
41'
ГОЛ! 2:1!
Р. Монтоливо
Пас отдал
У. Эмануэльсон
37'
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Лусиано
ГОЛ! 1:0!
У. Эмануэльсон
16'
5'
Желтая карточка
Б. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Марко Ригони
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
25
Сапата
20
Абате
18
Монтоливо
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
9
Кркич
3-2-3-2
70
Соррентино
3
Андреолли
3
Драме
3
Дайнелли
21
Фрей
6
Папп
10
Лусиано
11
Гуана
56
Хетемай
31
Пеллисьер
77
Теро
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
18
Монтоливо
34
Де Йонг
34
Де Йонг
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
10
Лусиано
14
Ригони
14
Ригони
10
Лусиано
3
Драме
8
Стоян
8
Стоян
3
Драме
31
Пеллисьер
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Милан
Кьево
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
12
Пато
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
12
Пато
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Милан - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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