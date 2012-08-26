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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 26 августа 2012
Кьево
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
65'
С. Пеллисьер
79'
Р. Крусадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
88'
Замена
К. Паскуато
️️️️
Р. Аквафреска
87'
Красная карточка
Д. Перес
85'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Т. Гуаренте
Замена
К. Вацек
️️️️
Лусиано
85'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
84'
Желтая карточка
Д. Сардо
82'
ГОЛ! 2:0!
Р. Крусадо
Пас отдал
Лусиано
79'
78'
Желтая карточка
С. Таидер
77'
Желтая карточка
А. Диаманти
68'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Гарич
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Р. Крусадо
65'
Замена
Р. Крусадо
️️️️
Д. Ди Микеле
61'
Желтая карточка
С. Теро
45'
32'
Желтая карточка
М. Антонссон
Желтая карточка
П. Хетемай
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
18
Федерико Родригес
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-3
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
20
Сардо
30
Ригони
56
Хетемай
10
Лусиано
77
Теро
31
Пеллисьер
10
Ди Микеле
3-2-3-1-1
30
Альярди
15
Антонссон
3
Черубин
45
Карвальо
16
Мотта
13
Гарич
15
Перес
17
Гуаренте
8
Таидер
23
Диаманти
99
Аквафреска
10
Ди Микеле
14
Крусадо
14
Крусадо
10
Ди Микеле
10
Лусиано
7
Вацек
7
Вацек
10
Лусиано
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
17
Гуаренте
56
Пульцетти
56
Пульцетти
17
Гуаренте
13
Гарич
11
Габбиадини
11
Габбиадини
13
Гарич
99
Аквафреска
8
Паскуато
8
Паскуато
99
Аквафреска
Остались в запасе
Кьево
Болонья
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
18
Федерико Родригес
ЦФ
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
18
Федерико Родригес
ЦФ
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Болонья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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