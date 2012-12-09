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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 09 декабря 2012
Кальяри
09.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
67'
А. Палоски
87'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
88'
Желтая карточка
С. Теро
88'
Замена
П. Папп
️️️️
С. Теро
87'
ГОЛ! 0:2!
С. Теро
81'
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Ф. Казарини
74'
Желтая карточка
А. Коссу
73'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
М. Сау
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
П. Хетемай
61'
Желтая карточка
Б. Цесар
60'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Пинилья
59'
Желтая карточка
Д. Конти
36'
26'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Д. Сардо
24'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Л. Ариаудо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
22
Авелар
15
Ариаудо
13
Астори
24
Писано
5
Казарини
5
Конти
44
Наингголан
7
Коссу
25
Сау
51
Пинилья
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
3
Драме
3
Дайнелли
12
Цесар
11
Гуана
5
Кофи
30
Ригони
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
25
Сау
19
Рибейро
19
Рибейро
25
Сау
5
Казарини
8
Ибарбо
8
Ибарбо
5
Казарини
3
Дайнелли
26
Фаркаш
26
Фаркаш
3
Дайнелли
20
Сардо
5
Йокич
5
Йокич
20
Сардо
77
Теро
6
Папп
6
Папп
77
Теро
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кальяри - Кьево
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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