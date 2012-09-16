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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 16 сентября 2012
Кьево
16.09.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
83'
С. Пеллисьер (П)
5'
Эрнанес
38'
М. Клозе
74'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
Желтая карточка
Б. Цесар
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Пеллисьер
83'
Замена
А. Стоян
️️️️
С. Теро
80'
79'
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Кандрева
74'
ГОЛ! 0:3!
Эрнанес
Желтая карточка
Д. Сардо
73'
66'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Дайнелли
62'
Замена
М. Ригони
️️️️
П. Хетемай
61'
60'
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Д. Ди Микеле
60'
53'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
46'
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Конко
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
5'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
А. Конко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-3-3
70
Соррентино
5
Йокич
3
Дайнелли
12
Цесар
20
Сардо
56
Хетемай
30
Ригони
10
Лусиано
77
Теро
31
Пеллисьер
10
Ди Микеле
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
39
Каванда
20
Бьява
3
Андре Диас
87
Кандрева
24
Ледесма
10
Эрнанес
15
Гонсалес
6
Маури
11
Клозе
56
Хетемай
14
Ригони
14
Ригони
56
Хетемай
77
Теро
8
Стоян
8
Стоян
77
Теро
10
Ди Микеле
9
Москарделли
9
Москарделли
10
Ди Микеле
15
Гонсалес
27
Цана
27
Цана
15
Гонсалес
25
Конко
5
Скалони
5
Скалони
25
Конко
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эдерсон
87
Кандрева
Остались в запасе
Кьево
Лацио
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Кьево - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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