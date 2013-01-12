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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 12 января 2013
Болонья
12.01.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Кьево
13'
П. Коне
44'
А. Джилардино
59'
А. Джилардино
89'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
ГОЛ! 4:0!
М. Габбиадини
89'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
А. Диаманти
87'
Замена
М. Пациенца
️️️️
П. Коне
84'
78'
Желтая карточка
А. Палоски
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Джилардино
78'
Желтая карточка
М. Антонссон
76'
65'
Замена
Лусиано
️️️️
С. Теро
64'
Желтая карточка
Л. Ригони
62'
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 3:0!
А. Джилардино
59'
52'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Стоян
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Перес
44'
Желтая карточка
П. Коне
32'
29'
Желтая карточка
И. Кофи
20'
Желтая карточка
Б. Цесар
18'
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Гуана
ГОЛ! 1:0!
П. Коне
Пас отдал
А. Диаманти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-1-2
30
Альярди
15
Антонссон
90
Портанова
3
Черубин
13
Гарич
15
Перес
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
3
Андреолли
5
Йокич
5
Кофи
11
Гуана
7
Вацек
30
Ригони
8
Стоян
77
Теро
23
Диаманти
4
Соренсен
4
Соренсен
23
Диаманти
33
Коне
24
Пациенца
24
Пациенца
33
Коне
19
Джилардино
99
Аквафреска
99
Аквафреска
19
Джилардино
77
Теро
10
Лусиано
10
Лусиано
77
Теро
11
Гуана
9
Палоски
9
Палоски
11
Гуана
8
Стоян
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
8
Стоян
Остались в запасе
Болонья
Кьево
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Болонья - Кьево
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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