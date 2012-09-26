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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 26 сентября 2012
Кьево
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Интер
43'
А. Перейра
74'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
83'
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Ригони
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Кассано
Пас отдал
В. Гаргано
Замена
Р. Крусадо
️️️️
К. Вацек
69'
67'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Ю. Нагатомо
Замена
М. Самасса
️️️️
Д. Ди Микеле
62'
Желтая карточка
К. Вацек
48'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Сардо
36'
26'
Замена
А. Кассано
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Л. Ригони
10'
5'
Желтая карточка
В. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
20
Дженнаро Сардо
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
30
Ригони
56
Хетемай
7
Вацек
14
Ригони
10
Ди Микеле
31
Пеллисьер
3-2-3-1-1
1
Ханданович
6
Самуэль
13
Раноккия
15
Жуан
4
Дзанетти
5
Нагатомо
13
Гуарин
91
Камбьяссо
2
Перейра
10
Снейдер
22
Милито
7
Вацек
14
Крусадо
14
Крусадо
7
Вацек
14
Ригони
8
Стоян
8
Стоян
14
Ригони
10
Ди Микеле
16
Самасса
16
Самасса
10
Ди Микеле
5
Нагатомо
5
Гаргано
5
Гаргано
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
16
Мудингай
16
Мудингай
91
Камбьяссо
10
Снейдер
99
Кассано
99
Кассано
10
Снейдер
Остались в запасе
Кьево
Интер
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Кьево - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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