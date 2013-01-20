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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 20 января 2013
Кьево
20.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Парма
56'
А. Палоски
40'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
84'
Желтая карточка
Л. Ригони
80'
80'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
Замена
М. Ригони
️️️️
Р. Гуана
74'
71'
Замена
Амаури
️️️️
Н. Сансоне
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
С. Теро
56'
Желтая карточка
Б. Йокич
49'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Н. Сансоне
38'
Желтая карточка
Н. Сансоне
21'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Амаури
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
26
Фаркаш
3
Андреолли
3
Дайнелли
5
Йокич
20
Сардо
5
Кофи
11
Гуана
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
3-2-3-1-1
83
Миранте
20
Рози
29
Палетта
18
Гобби
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
32
Маркьонни
16
Пароло
10
Вальдес
11
Сансоне
19
Бельфодиль
11
Гуана
14
Ригони
14
Ригони
11
Гуана
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
11
Сансоне
11
Амаури
11
Амаури
11
Сансоне
Остались в запасе
Кьево
Парма
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кьево - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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