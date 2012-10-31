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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Пескара
Кьево - Пескара: обзор матча 31 октября 2012
Кьево
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Пескара
75'
Лусиано (П)
76'
А. Стоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Пескара
86'
Желтая карточка
М. Блази
Замена
И. Кофи
️️️️
Лусиано
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Стоян
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лусиано
75'
Замена
М. Самасса
️️️️
С. Пеллисьер
71'
Желтая карточка
П. Хетемай
64'
Замена
А. Стоян
️️️️
Л. Ригони
63'
62'
Замена
М. Челик
️️️️
В. Вайсс
59'
Желтая карточка
Д. Занон
46'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Х. Кинтеро
36'
Желтая карточка
Д. Колуччи
32'
Красная карточка
С. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Драме
3
Андреолли
3
Дайнелли
21
Фрей
56
Хетемай
11
Гуана
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
77
Теро
4-5-1
1
Перин
2
Занон
6
Романьоли
15
Боккетти
15
Чосич
18
Колуччи
26
Блази
7
Вайсс
11
Кинтеро
32
Модесто
9
Аббрускато
10
Лусиано
5
Кофи
5
Кофи
10
Лусиано
30
Ригони
8
Стоян
8
Стоян
30
Ригони
31
Пеллисьер
16
Самасса
16
Самасса
31
Пеллисьер
11
Кинтеро
5
Нильсен
5
Нильсен
11
Кинтеро
11
Кинтеро
34
Касчионе
34
Касчионе
11
Кинтеро
7
Вайсс
90
Челик
90
Челик
7
Вайсс
Остались в запасе
Кьево
Пескара
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Кьево - Пескара
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Эмилио Остинелли
(Комо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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