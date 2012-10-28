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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 28 октября 2012
Наполи
28.10.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
58'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Желтая карточка
Э. Варгас
90'
+2
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Л. Инсинье
84'
77'
Вторая желтая
К. Вацек
75'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
М. Ригони
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Пандев
75'
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
71'
67'
Желтая карточка
К. Вацек
60'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
П. Хетемай
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Суньига
58'
55'
Замена
П. Папп
️️️️
Лусиано
20'
Желтая карточка
Л. Ригони
13'
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
5
Гамберини
18
Суньига
17
Гамшик
88
Инлер
85
Бехрами
11
Маджо
10
Инсинье
21
Пандев
4-4-1-1
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
3
Драме
3
Дайнелли
10
Лусиано
7
Вацек
30
Ригони
56
Хетемай
14
Ригони
77
Теро
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
10
Инсинье
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Инсинье
21
Пандев
11
Варгас
11
Варгас
21
Пандев
10
Лусиано
6
Папп
6
Папп
10
Лусиано
14
Ригони
9
Москарделли
9
Москарделли
14
Ригони
56
Хетемай
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
56
Хетемай
Остались в запасе
Наполи
Кьево
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Наполи - Кьево
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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