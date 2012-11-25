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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сиена
Кьево - Сиена: обзор матча 25 ноября 2012
Кьево
25.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сиена
89'
Замена
Режиналдо
️️️️
Ф. Валиани
Вторая желтая
М. Самасса
86'
Желтая карточка
М. Самасса
84'
84'
Замена
В. Верре
️️️️
А. Розина
Замена
И. Кофи
️️️️
С. Пеллисьер
76'
63'
Замена
А. Сесту
️️️️
Анжело
60'
Желтая карточка
Анжело
Замена
М. Самасса
️️️️
А. Палоски
60'
Замена
Р. Крусадо
️️️️
Лусиано
43'
Желтая карточка
Б. Цесар
35'
Желтая карточка
Лусиано
21'
18'
Желтая карточка
Ф. Больцони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Валерио Роззети
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-3
70
Соррентино
3
Андреолли
3
Драме
12
Цесар
3
Дайнелли
30
Ригони
11
Гуана
10
Лусиано
31
Пеллисьер
9
Палоски
77
Теро
4-5-1
25
Пеголо
13
Нету
15
Контини
27
Фелипе
33
Рубин
6
Анжело
80
Валиани
19
Больцони
8
Вергассола
27
Розина
16
Калайо
10
Лусиано
14
Крусадо
14
Крусадо
10
Лусиано
31
Пеллисьер
5
Кофи
5
Кофи
31
Пеллисьер
9
Палоски
16
Самасса
16
Самасса
9
Палоски
6
Анжело
7
Сесту
7
Сесту
6
Анжело
27
Розина
26
Верре
26
Верре
27
Розина
80
Валиани
91
Режиналдо
91
Режиналдо
80
Валиани
Остались в запасе
Кьево
Сиена
23
Серджио Виотти
ВР
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
27
Валерио Роззети
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кьево - Сиена
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Сиена
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
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2020.08.01 09:35
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
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2021.01.24 18:53
6
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2016.05.16 16:15
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