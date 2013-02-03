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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 03 февраля 2013
Кьево
03.02.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
52'
С. Теро
10'
А. Матри
42'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
89'
Замена
М. Исла
️️️️
А. Матри
79'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Кофи
74'
71'
Желтая карточка
П. Де Челье
58'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
И. Кофи
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Теро
Пас отдал
П. Хетемай
52'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Б. Цесар
46'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
М. Сампиризи
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
С. Джовинко
Желтая карточка
Б. Цесар
35'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ПЗ
14
Марко Ригони
ОП
5
Исаак Кофи
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-4-1-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Андреолли
12
Цесар
5
Йокич
14
Ригони
5
Кофи
31
Сампиризи
56
Хетемай
9
Палоски
77
Теро
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Касерес
4
Марроне
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
29
Де Челье
21
Джовинко
21
Матри
12
Цесар
15
Ачерби
15
Ачерби
12
Цесар
31
Сампиризи
17
Сеймур
17
Сеймур
31
Сампиризи
5
Кофи
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
5
Кофи
21
Матри
22
Исла
22
Исла
21
Матри
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кьево - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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