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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 19 мая 2013
Болонья
19.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
84'
Замена
С. Ахмед Саид
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ч. Натали
️️️️
Ф. Соренсен
81'
Желтая карточка
А. Диаманти
78'
77'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Л. Христодулопулос
70'
Замена
М. Аберо
️️️️
А. Морлео
61'
57'
Замена
М. Кассани
️️️️
Б. Янкович
54'
Желтая карточка
Э. Пизано
41'
Замена
Э. Надаревич
️️️️
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
52
Моро Альхассан
ЦП
26
Энис Надаревич
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-1-1
1
Стоянович
3
Морлео
4
Соренсен
5
Налдо
13
Гарич
8
Таидер
7
Христодулопулос
33
Коне
21
Крхин
23
Диаманти
19
Джилардино
4-2-1-3
17
Доннарумма
24
Моретти
90
Портанова
5
Пизано
17
Манфредини
28
Тошер
91
Бертолаччи
14
Ригони
7
Янкович
22
Боррьелло
9
Флоро Флорес
3
Морлео
20
Аберо
20
Аберо
3
Морлео
4
Соренсен
14
Натали
14
Натали
4
Соренсен
7
Христодулопулос
9
Москарделли
9
Москарделли
7
Христодулопулос
22
Боррьелло
22
Саид
22
Саид
22
Боррьелло
91
Бертолаччи
26
Надаревич
26
Надаревич
91
Бертолаччи
7
Янкович
6
Кассани
6
Кассани
7
Янкович
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
52
Моро Альхассан
ЦП
0
Роберт Стилло
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
52
Моро Альхассан
ЦП
0
Роберт Стилло
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Боррьелло
(Мантова)
Стадион:
Ренато ДальАра
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