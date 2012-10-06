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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 06 октября 2012
Кьево
06.10.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
45'
С. Теро
87'
Д. Ди Микеле
61'
Э. Мареска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
90'
Замена
М. Икарди
️️️️
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 2:1!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Б. Драме
87'
Замена
М. Самасса
️️️️
С. Теро
85'
Желтая карточка
Н. Фрей
82'
Желтая карточка
Р. Гуана
80'
79'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Н. Крстичич
66'
Замена
Р. Сориано
️️️️
С. Поульсен
Замена
Б. Йокич
️️️️
А. Стоян
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мареска
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
45'
44'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Сардо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
14
Марко Ригони
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-1-3
70
Соррентино
3
Драме
12
Цесар
3
Дайнелли
20
Сардо
56
Хетемай
11
Гуана
14
Ригони
8
Стоян
10
Ди Микеле
77
Теро
4-5-1
44
Ромеро
28
Берарди
35
Россини
21
Коста
7
Поульсен
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
11
Мунари
16
Мареска
18
Эстигаррибия
11
Лопес
8
Стоян
5
Йокич
5
Йокич
8
Стоян
20
Сардо
21
Фрей
21
Фрей
20
Сардо
77
Теро
16
Самасса
16
Самасса
77
Теро
7
Крстичич
12
Тиссоне
12
Тиссоне
7
Крстичич
7
Поульсен
21
Сориано
21
Сориано
7
Поульсен
14
Мба Обьянг
9
Икарди
9
Икарди
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кьево - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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