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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 02 сентября 2012
Парма
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
32'
И. Бельфодиль
86'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
ГОЛ! 2:0!
М. Пароло
Пас отдал
Д. Биабиани
86'
Желтая карточка
М. Гобби
83'
Замена
А. Рози
️️️️
И. Бельфодиль
82'
80'
Замена
Л. Ригони
️️️️
Лусиано
Замена
С. Морроне
️️️️
М. Пароло
71'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
70'
69'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Пеллисьер
62'
Желтая карточка
Р. Гуана
59'
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Пабон
58'
Желтая карточка
А. Лукарелли
54'
42'
Желтая карточка
Р. Крусадо
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Д. Галлоппа
32'
27'
Желтая карточка
Н. Фрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-4-3
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
10
Вальдес
16
Пароло
18
Гобби
14
Биабиани
11
Пабон
19
Бельфодиль
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
20
Сардо
10
Лусиано
11
Гуана
56
Хетемай
14
Крусадо
77
Теро
31
Пеллисьер
19
Бельфодиль
20
Рози
20
Рози
19
Бельфодиль
16
Пароло
4
Морроне
4
Морроне
16
Пароло
11
Пабон
17
Палладино
17
Палладино
11
Пабон
10
Лусиано
30
Ригони
30
Ригони
10
Лусиано
14
Крусадо
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
14
Крусадо
31
Пеллисьер
9
Москарделли
9
Москарделли
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Парма
Кьево
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Парма - Кьево
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эннио Тардини
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