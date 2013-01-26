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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 26 января 2013
Лацио
26.01.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
61'
А. Палоски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
74'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Палоски
Замена
Л. Козак
️️️️
Ш. Раду
74'
68'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Р. Гуана
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Гонсалес
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Желтая карточка
Д. Бьява
60'
Замена
С. Маури
️️️️
К. Брокки
46'
36'
Желтая карточка
К. Вацек
30'
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Сардо
29'
Травма
Д. Сардо
Желтая карточка
А. Диас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЛП
14
Марко Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
3
Андре Диас
25
Конко
24
Ледесма
19
Лулич
15
Гонсалес
32
Брокки
87
Кандрева
10
Флоккари
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Андреолли
12
Цесар
20
Сардо
5
Йокич
11
Гуана
14
Ригони
5
Кофи
9
Палоски
77
Теро
32
Брокки
6
Маури
6
Маури
32
Брокки
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Эрнанес
15
Гонсалес
26
Раду
18
Козак
18
Козак
26
Раду
11
Гуана
17
Сеймур
17
Сеймур
11
Гуана
20
Сардо
7
Вацек
7
Вацек
20
Сардо
9
Палоски
8
Стоян
8
Стоян
9
Палоски
Остались в запасе
Лацио
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Лацио - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:55 (прямая)
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