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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кьево
Палермо - Кьево: обзор матча 30 сентября 2012
Палермо
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
13'
Ф. Микколи
59'
Ф. Микколи
80'
Л. Джорджи
82'
Ф. Микколи
28'
М. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кьево
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
87'
83'
Замена
М. Самасса
️️️️
И. Кофи
ГОЛ! 4:1!
Ф. Микколи
82'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Риос
81'
ГОЛ! 3:1!
Л. Джорджи
Пас отдал
Ф. Микколи
80'
74'
Замена
А. Стоян
️️️️
П. Хетемай
73'
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Ди Микеле
68'
Желтая карточка
П. Папп
67'
Желтая карточка
Д. Москарделли
Вторая желтая
Ф. Бриенца
62'
Желтая карточка
Ф. Микколи
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Микколи
59'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Й. Иличич
46'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Ригони
16'
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Ф. Бриенца
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
13'
12'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
20
Дженнаро Сардо
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
14
Марко Ригони
АП
5
Исаак Кофи
ПП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
2-5-3
1
Уйкани
17
Мантовани
6
Муньос
3
Гарсия
5
Донати
8
Баррето
5
Риос
89
Морганелла
20
Бриенца
72
Иличич
10
Микколи
4-1-2-1-2
70
Соррентино
6
Папп
3
Дайнелли
3
Драме
20
Сардо
30
Ригони
5
Кофи
56
Хетемай
14
Ригони
10
Ди Микеле
9
Москарделли
5
Риос
27
Куртич
27
Куртич
5
Риос
72
Иличич
10
Джорджи
10
Джорджи
72
Иличич
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
10
Ди Микеле
77
Теро
77
Теро
10
Ди Микеле
56
Хетемай
8
Стоян
8
Стоян
56
Хетемай
5
Кофи
16
Самасса
16
Самасса
5
Кофи
Остались в запасе
Палермо
Кьево
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Палермо - Кьево
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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