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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 21 октября 2012
Кьево
21.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
17'
С. Теро
18'
Гонсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
83'
Замена
А. Льяич
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
П. Фаркаш
️️️️
М. Андреолли
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
76'
Желтая карточка
Д. Писарро
Желтая карточка
Б. Йокич
73'
69'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Л. Тони
Замена
Б. Йокич
️️️️
Д. Ди Микеле
68'
Замена
А. Стоян
️️️️
Лусиано
62'
48'
Желтая карточка
Н. Томович
46'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ромуло
Желтая карточка
Б. Драме
39'
18'
ГОЛ! 1:1!
Гонсало
Пас отдал
Л. Тони
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
Пас отдал
Лусиано
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Драме
3
Андреолли
3
Дайнелли
21
Фрей
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
10
Лусиано
10
Ди Микеле
77
Теро
4-4-2
2
Вивиано
14
Ронкалья
2
Гонсало
4
Томович
21
Паскуаль
7
Куадрадо
7
Писарро
6
Валеро
49
Ромуло
9
Йоветич
18
Тони
3
Андреолли
26
Фаркаш
26
Фаркаш
3
Андреолли
10
Ди Микеле
5
Йокич
5
Йокич
10
Ди Микеле
10
Лусиано
8
Стоян
8
Стоян
10
Лусиано
7
Куадрадо
22
Льяич
22
Льяич
7
Куадрадо
49
Ромуло
8
Мильяччо
8
Мильяччо
49
Ромуло
18
Тони
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
18
Тони
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
19
Франческо Деттори
ЦП
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
19
Франческо Деттори
ЦП
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кьево - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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