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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 22 сентября 2012
Ювентус
22.09.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
63'
Ф. Квальярелла
69'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
Д. Москарделли
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Ф. Квальярелла
80'
74'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
К. Маркизио
73'
70'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Асамоа
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Э. Джаккерини
63'
62'
Замена
Р. Крусадо
️️️️
П. Хетемай
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Исла
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
2
Лусио
14
Кьеллини
22
Исла
27
Асамоа
10
Маркизио
8
Погба
15
Джаккерини
9
Вучинич
27
Квальярелла
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
12
Цесар
3
Дайнелли
5
Йокич
30
Ригони
7
Вацек
56
Хетемай
14
Ригони
31
Пеллисьер
77
Теро
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
22
Исла
23
Видаль
23
Видаль
22
Исла
27
Квальярелла
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Квальярелла
3
Дайнелли
20
Сардо
20
Сардо
3
Дайнелли
56
Хетемай
14
Крусадо
14
Крусадо
56
Хетемай
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ювентус - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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