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Андрей Хрипков
Статистика
Андрей Хрипков - статистика
Завершил карьеру
30 июня 1990 (36)
#90 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
35
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Текстильщик
1 : 3
21.05.2022
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
4 : 1
07.05.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
2 : 5
30.04.2022
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 0
10.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
26.03.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1 : 3
21.11.2021
Кубань
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
3 : 0
17.11.2021
Текстильщик
1' - 90'
10'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Текстильщик
1 : 1
13.11.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
0 : 1
06.11.2021
Краснодар-2
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
59' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
17.10.2021
Акрон
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
2 : 0
13.10.2021
Текстильщик
1' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
3 : 0
03.10.2021
Текстильщик
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Металлург Л
0 : 0
25.09.2021
Текстильщик
1' - 90'
27'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
0 : 3
15.09.2021
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1 : 2
20.08.2021
Спартак-2
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань
1 : 0
14.08.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Текстильщик
0 : 1
08.08.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0 : 0
31.07.2021
Текстильщик
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Краснодар-2
1 : 1
24.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
17.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
0 : 0
10.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
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