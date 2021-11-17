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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Текстильщик
Енисей - Текстильщик: обзор матча 17 ноября 2021
Енисей
17.11.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 0
Завершен
Текстильщик
11'
А. Саная (П)
41'
А. Рукас
81'
М. Комков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Текстильщик
Желтая карточка
А. Скворцов
90'
+2
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
87'
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Комков
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Комков
81'
76'
Замена
М. Бачинский
️️️️
В. Сергеев
67'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
А. Шленкин
Желтая карточка
Х. Феррейра
64'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Канаплин
63'
56'
Желтая карточка
М. Сидоров
54'
Желтая карточка
И. Шведюк
46'
Замена
Х. Машуков
️️️️
А. Губочкин
ГОЛ! 2:0!
А. Рукас
41'
29'
Желтая карточка
А. Шленкин
23'
Желтая карточка
В. Стеклов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Саная
11'
10'
Желтая карточка
А. Хрипков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
33
Масловский
96
Рукас
6
Рукас
33
Феррейра
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
10
Комков
32
Саная
8
Канаплин
2-2-2-2-2
1
Смирнов
95
Губочкин
90
Хрипков
7
Шведюк
59
Аванесян
7
Горюшкин
20
Стеклов
9
Мосейчук
11
Пруцев
7
Шленкин
14
Сергеев
10
Комков
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Комков
8
Канаплин
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
95
Губочкин
0
Машуков
0
Машуков
95
Губочкин
14
Сергеев
77
Бачинский
77
Бачинский
14
Сергеев
7
Шленкин
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
7
Шленкин
Остались в запасе
Енисей
Текстильщик
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Енисей - Текстильщик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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