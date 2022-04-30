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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Оренбург
Текстильщик - Оренбург: обзор матча 30 апреля 2022
Текстильщик
30.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 5
Завершен
Оренбург
22'
Х. Машуков
41'
Х. Машуков
35'
Д. Фамейе
62'
Д. Фамейе (П)
64'
Д. Хотулев
66'
Д. Фамейе
73'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Оренбург
Замена
М. Бачинский
️️️️
И. Шведюк
82'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
В. Сергеев
77'
74'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Фамейе
73'
ГОЛ! 2:5!
Н. Прудников
Замена
С. Косицин
️️️️
А. Горюшкин
72'
Замена
М. Сидоров
️️️️
В. Стеклов
72'
Желтая карточка
А. Горюшкин
69'
66'
ГОЛ! 2:4!
Д. Фамейе
64'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хотулев
62'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Фамейе
Желтая карточка
Г. Гогричиани
43'
ГОЛ! 2:1!
Х. Машуков
41'
36'
Желтая карточка
А. Ойеволе
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:0!
Х. Машуков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Егор Вербин
ОП
81
Максим Сидоров
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-1-3-3
1
Смирнов
23
Макушкин
90
Хрипков
20
Малания
7
Шведюк
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
97
Гогричиани
14
Сергеев
7
Шленкин
3-4-1-2
1
Кеняйкин
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
4
Хотулев
15
Эктов
8
Аюпов
18
Васильев
2
Печенин
55
Капленко
7
Фамейе
11
Прудников
14
Сергеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
14
Сергеев
7
Горюшкин
19
Косицин
19
Косицин
7
Горюшкин
20
Стеклов
81
Сидоров
81
Сидоров
20
Стеклов
7
Шведюк
77
Бачинский
77
Бачинский
7
Шведюк
7
Фамейе
17
Ковалев
17
Ковалев
7
Фамейе
Остались в запасе
Текстильщик
Оренбург
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Текстильщик - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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