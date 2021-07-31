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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Текстильщик
Торпедо - Текстильщик: обзор матча 31 июля 2021
Торпедо
31.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Текстильщик
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Р. Нетфуллин
83'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Калмыков
83'
Желтая карточка
И. Темников
77'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Султонов
73'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
60'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
В. Адаев
60'
Желтая карточка
А. Померко
58'
46'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
М. Бачинский
46'
Замена
А. Хрипков
️️️️
А. Губочкин
43'
Желтая карточка
И. Шведюк
41'
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
9
Илья Мосейчук
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
9
Адаев
28
Султонов
90
Калмыков
3-1-3-2-1
1
Смирнов
88
Обивалин
95
Губочкин
19
Косицин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
11
Пруцев
17
Рудаков
77
Бачинский
90
Калмыков
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Калмыков
9
Адаев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
9
Адаев
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
28
Султонов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
28
Султонов
95
Губочкин
90
Хрипков
90
Хрипков
95
Губочкин
77
Бачинский
97
Гогричиани
97
Гогричиани
77
Бачинский
Остались в запасе
Торпедо
Текстильщик
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
Остались в запасе
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Торпедо - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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