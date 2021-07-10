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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Текстильщик
Ротор - Текстильщик: обзор матча 10 июля 2021
Ротор
10.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Текстильщик
90'
+2
Замена
А. Губочкин
️️️️
М. Бачинский
88'
Вторая желтая
И. Шведюк
76'
Замена
Д. Рудаков
️️️️
Г. Гогричиани
Замена
Р. Минаев
️️️️
Н. Кипиани
74'
70'
Желтая карточка
И. Шведюк
64'
Замена
Е. Пруцев
️️️️
А. Мнацаканян
64'
Замена
И. Шведюк
️️️️
И. Мосейчук
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Дудиев
62'
46'
Замена
М. Бачинский
️️️️
В. Сергеев
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
А. Чуканов
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Г. Махатадзе
46'
39'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
Желтая карточка
Г. Махатадзе
29'
3'
Желтая карточка
В. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Ротор
88
Максим Рудаков
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
14
Первушин
4
Бериашвили
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
21
Махатадзе
20
Школик
7
Кипиани
7
Чуканов
9
Муллин
3-1-3-1-2
1
Смирнов
90
Хрипков
88
Обивалин
23
Макушкин
8
Мнацаканян
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
9
Мосейчук
97
Гогричиани
14
Сергеев
8
Дудиев
7
Маляров
7
Маляров
8
Дудиев
21
Махатадзе
88
Ташаев
88
Ташаев
21
Махатадзе
7
Чуканов
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
7
Чуканов
7
Кипиани
77
Минаев
77
Минаев
7
Кипиани
Бачинский
95
Губочкин
95
Губочкин
Бачинский
14
Сергеев
77
Бачинский
77
Бачинский
14
Сергеев
8
Мнацаканян
11
Пруцев
11
Пруцев
8
Мнацаканян
9
Мосейчук
7
Шведюк
7
Шведюк
9
Мосейчук
97
Гогричиани
17
Рудаков
17
Рудаков
97
Гогричиани
Остались в запасе
Ротор
Текстильщик
11
Олег Николаев
ЛВ
88
Максим Рудаков
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
95
Максим Едапин
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
88
Максим Рудаков
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Ротор - Текстильщик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Волгоград Арена
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