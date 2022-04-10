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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Текстильщик
Балтика - Текстильщик: обзор матча 10 апреля 2022
Балтика
10.04.2022, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Текстильщик
41'
М. Барсов
77'
С. Карпович
82'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Текстильщик
87'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Г. Гогричиани
87'
Замена
Д. Хусаинов
️️️️
Х. Машуков
ГОЛ! 3:0!
Я. Казаев
82'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Д. Кленкин
79'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
О. Алейник
79'
ГОЛ! 2:0!
С. Карпович
77'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Барсов
69'
62'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
46'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
В. Сергеев
46'
Замена
В. Стеклов
️️️️
М. Сидоров
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Максименко
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Барсов
41'
38'
Желтая карточка
М. Сидоров
Желтая карточка
С. Карпович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
34
Олег Алейник
АП
18
Артем Попов
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Текстильщик
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
21
Остойич
34
Храмцов
33
Карпович
44
Тишкин
18
Кашчелан
4
Кленкин
18
Попов
34
Алейник
9
Максименко
14
Барсов
2-2-2-1-3
1
Смирнов
20
Малания
90
Хрипков
7
Шведюк
59
Аванесян
7
Горюшкин
0
Машуков
81
Сидоров
7
Шленкин
97
Гогричиани
14
Сергеев
4
Кленкин
53
Казаев
53
Казаев
4
Кленкин
34
Алейник
6
Кузьмин
6
Кузьмин
34
Алейник
9
Максименко
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Максименко
14
Барсов
11
Мусаев
11
Мусаев
14
Барсов
14
Сергеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
14
Сергеев
81
Сидоров
20
Стеклов
20
Стеклов
81
Сидоров
0
Машуков
9
Хусаинов
9
Хусаинов
0
Машуков
97
Гогричиани
77
Бачинский
77
Бачинский
97
Гогричиани
Остались в запасе
Балтика
Текстильщик
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча Балтика - Текстильщик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Ростех Арена
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