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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Металлург Л
Текстильщик - Металлург Л: обзор матча 06 апреля 2022
Текстильщик
06.04.2022, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 2
Завершен
Металлург Л
32'
А. Шленкин
61'
А. Арустамян
65'
А. Овчинников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Металлург Л
90'
+4
Желтая карточка
Д. Иканович
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Завезен
90'
Желтая карточка
Г. Киселев
90'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Арустамян
Желтая карточка
И. Шведюк
87'
Замена
В. Сергеев
️️️️
В. Стеклов
82'
82'
Замена
Д. Поярков
️️️️
Д. Великородный
78'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Кутьин
Замена
Т. Аванесян
️️️️
М. Сидоров
71'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Овчинников
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Арустамян
Желтая карточка
А. Шленкин
52'
46'
Замена
А. Овчинников
️️️️
И. Поликутин
Желтая карточка
А. Хрипков
36'
Желтая карточка
М. Сидоров
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Шленкин
32'
21'
Желтая карточка
А. Арустамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Дмитрий Великородный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вениамин Баязов
ОП
14
Вадим Черный
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
2-1-4-2-1
96
Миронов
20
Малания
90
Хрипков
7
Шведюк
0
Машуков
10
Рогов
20
Стеклов
7
Горюшкин
81
Сидоров
9
Мосейчук
7
Шленкин
4-1-3-1-1
1
Иканович
3
Иваньков
3
Поликутин
51
Карпов
3
Сазонов
6
Великородный
78
Киселев
70
Арустамян
20
Войдель
11
Бабаев
48
Кутьин
20
Стеклов
14
Сергеев
14
Сергеев
20
Стеклов
81
Сидоров
59
Аванесян
59
Аванесян
81
Сидоров
3
Поликутин
10
Овчинников
10
Овчинников
3
Поликутин
48
Кутьин
22
Завезен
22
Завезен
48
Кутьин
6
Великородный
25
Поярков
25
Поярков
6
Великородный
70
Арустамян
91
Долгов
91
Долгов
70
Арустамян
Остались в запасе
Текстильщик
Металлург Л
1
Алексей Смирнов
ВР
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гущин
16
Александр Кобзев
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ОП
14
Вадим Черный
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ОП
14
Вадим Черный
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гущин
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Текстильщик - Металлург Л
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Владимир Гамеев (Протвино)
Стадион:
Текстильщик
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