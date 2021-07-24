Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Текстильщик
Краснодар-2 - Текстильщик: обзор матча 24 июля 2021
Краснодар-2
24.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
40'
Р. Апеков
38'
В. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Текстильщик
78'
Замена
А. Макушкин
️️️️
Х. Машуков
65'
Замена
М. Бачинский
️️️️
В. Сергеев
Замена
И. Манелов
️️️️
М. Кутовой
59'
Желтая карточка
В. Якимов
48'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Е. Назаров
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Апеков
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
19
Сергей Косицин
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
7
Алексей Горюшкин
ЦП
90
Андрей Хрипков
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
0
Хачим Машуков
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ЦП
9
Илья Мосейчук
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Агкацев
4
Литвинов
4
Бородин
9
Назаров
44
Исаенко
23
Якимов
82
Волков
10
Жигулев
11
Апеков
90
Кутовой
2-1-5-1-1
1
Смирнов
88
Обивалин
19
Косицин
7
Шведюк
7
Горюшкин
17
Рудаков
20
Стеклов
0
Машуков
90
Хрипков
11
Пруцев
14
Сергеев
9
Назаров
2
Пелих
2
Пелих
9
Назаров
90
Кутовой
2
Манелов
2
Манелов
90
Кутовой
0
Машуков
23
Макушкин
23
Макушкин
0
Машуков
14
Сергеев
77
Бачинский
77
Бачинский
14
Сергеев
Остались в запасе
Краснодар-2
Текстильщик
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ЦП
9
Илья Мосейчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ЦП
9
Илья Мосейчук
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Краснодар-2 - Текстильщик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Андрей Образко (Ставрополь)
Александр Приходько (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Текстильщик
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+