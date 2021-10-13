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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Текстильщик
Оренбург - Текстильщик: обзор матча 13 октября 2021
Оренбург
13.10.2021, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Текстильщик
14'
В. Писарский
40'
Н. Титков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Текстильщик
Замена
Д. Бидловский
️️️️
В. Писарский
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Мосейчук
Замена
И. Воробьев
️️️️
Ю. Ковалев
90'
+1
87'
Желтая карточка
В. Стеклов
80'
Желтая карточка
А. Хрипков
78'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Е. Пруцев
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Прудников
77'
74'
Вторая желтая
В. Сергеев
69'
Желтая карточка
В. Сергеев
Замена
А. Миронов
️️️️
С. Бреев
67'
60'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
И. Шведюк
59'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
Г. Гогричиани
46'
Замена
Х. Машуков
️️️️
А. Макушкин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Титков
40'
30'
Желтая карточка
В. Карпов
Желтая карточка
М. Сиваков
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Оренбург
59
Платон Захарчук
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Илья Мосейчук
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
4-4-2
1
Гошев
15
Эктов
3
Сиваков
3
Гойкович
12
Малых
23
Бреев
18
Титков
55
Капленко
17
Ковалев
11
Прудников
77
Писарский
4-1-2-1-2
1
Смирнов
62
Карпов
88
Обивалин
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
11
Пруцев
14
Сергеев
97
Гогричиани
23
Бреев
8
Миронов
8
Миронов
23
Бреев
77
Писарский
9
Бидловский
9
Бидловский
77
Писарский
11
Прудников
11
Шаболин
11
Шаболин
11
Прудников
17
Ковалев
95
Воробьев
95
Воробьев
17
Ковалев
11
Пруцев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
11
Пруцев
23
Макушкин
0
Машуков
0
Машуков
23
Макушкин
7
Шведюк
59
Аванесян
59
Аванесян
7
Шведюк
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
97
Гогричиани
Остались в запасе
Оренбург
Текстильщик
8
Тимур Аюпов
ОП
59
Платон Захарчук
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
8
Тимур Аюпов
ОП
59
Платон Захарчук
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Оренбург - Текстильщик
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Газовик
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