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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Текстильщик
Кубань - Текстильщик: обзор матча 14 августа 2021
Кубань
14.08.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
29'
Н. Кармаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Текстильщик
Замена
К. Климов
️️️️
А. Дышеков
78'
77'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Г. Гогричиани
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Лобкарев
66'
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Абдоков
56'
Желтая карточка
О. Шалаев
44'
39'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
ГОЛ! 1:0!
Н. Кармаев
29'
Желтая карточка
Н. Кармаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
33
Аслан Дышеков
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-4-1-2
1
Климович
3
Поликутин
30
Таказов
45
Кармаев
81
Сидоров
18
Шалаев
33
Дышеков
22
Рыбин
87
Безденежных
99
Абдоков
52
Лобкарев
3-1-3-1-2
1
Смирнов
88
Обивалин
90
Хрипков
19
Косицин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
11
Пруцев
97
Гогричиани
14
Сергеев
99
Абдоков
10
Петров
10
Петров
99
Абдоков
52
Лобкарев
32
Козлов
32
Козлов
52
Лобкарев
33
Дышеков
90
Климов
90
Климов
33
Дышеков
97
Гогричиани
77
Бачинский
77
Бачинский
97
Гогричиани
Остались в запасе
Кубань
Текстильщик
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Остались в запасе
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Кубань - Текстильщик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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