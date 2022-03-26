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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Текстильщик
СКА-Хабаровск - Текстильщик: обзор матча 26 марта 2022
СКА-Хабаровск
26.03.2022, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
4 : 0
Завершен
Текстильщик
29'
А. Гаглоев
57'
Д. Фомин
72'
Г. Гонгадзе
88'
К. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Текстильщик
ГОЛ! 4:0!
К. Алиев
88'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Г. Гонгадзе
82'
Замена
А. Денисов
️️️️
Д. Цаллагов
82'
78'
Замена
С. Косицин
️️️️
С. Матвийчук
74'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Х. Машуков
74'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
А. Рогов
ГОЛ! 3:0!
Г. Гонгадзе
72'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Барков
70'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Гаглоев
69'
65'
Замена
️️️️
А. Шленкин
65'
Замена
В. Сергеев
️️️️
В. Стеклов
Замена
М. Гащенков
️️️️
М. Мартусевич
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фомин
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Гаглоев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
11
Гаглоев
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
86
Барков
4-2-3-1
96
Миронов
5
Матвийчук
20
Малания
90
Хрипков
23
Макушкин
59
Аванесян
7
Шведюк
20
Стеклов
10
Рогов
0
Машуков
7
Шленкин
86
Барков
11
Дмитриев
11
Дмитриев
86
Барков
24
Мартусевич
77
Гащенков
77
Гащенков
24
Мартусевич
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Цаллагов
71
Денисов
71
Денисов
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
27
Ахмаев
27
Ахмаев
10
Гонгадзе
0
Машуков
77
Бачинский
77
Бачинский
0
Машуков
20
Стеклов
14
Сергеев
14
Сергеев
20
Стеклов
5
Матвийчук
19
Косицин
19
Косицин
5
Матвийчук
10
Рогов
97
Гогричиани
97
Гогричиани
10
Рогов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Текстильщик
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
1
Алексей Смирнов
ВР
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Текстильщик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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