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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Торпедо
Текстильщик - Торпедо: обзор матча 13 ноября 2021
Текстильщик
13.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
49'
Е. Пруцев
40'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Торпедо
Желтая карточка
А. Смирнов
90'
+2
Замена
А. Губочкин
️️️️
Т. Аванесян
89'
87'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
М. Султонов
Замена
М. Сидоров
️️️️
В. Стеклов
79'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
В. Сергеев
79'
Желтая карточка
В. Карпов
73'
63'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Кожемякин
63'
Замена
А. Кравчук
️️️️
В. Адаев
63'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Лебеденко
55'
Желтая карточка
М. Султонов
ГОЛ! 1:1!
Е. Пруцев
49'
Замена
А. Шленкин
️️️️
И. Шведюк
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
28'
Желтая карточка
О. Кожемякин
Желтая карточка
С. Обивалин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Смирнов
90
Хрипков
62
Карпов
88
Обивалин
59
Аванесян
7
Шведюк
20
Стеклов
7
Горюшкин
11
Пруцев
9
Мосейчук
14
Сергеев
3-3-1-2-1
56
Довбня
22
Кожемякин
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
44
Самсонов
27
Орехов
28
Султонов
9
Адаев
10
Лебеденко
59
Аванесян
95
Губочкин
95
Губочкин
59
Аванесян
20
Стеклов
81
Сидоров
81
Сидоров
20
Стеклов
7
Шведюк
7
Шленкин
7
Шленкин
7
Шведюк
14
Сергеев
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
14
Сергеев
28
Султонов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
28
Султонов
22
Кожемякин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
22
Кожемякин
9
Адаев
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Адаев
10
Лебеденко
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лебеденко
Остались в запасе
Текстильщик
Торпедо
95
Максим Едапин
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Текстильщик - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Текстильщик
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