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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Ротор
Текстильщик - Ротор: обзор матча 21 мая 2022
Текстильщик
21.05.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
78'
Г. Гогричиани
40'
А. Чуканов
69'
А. Чуканов
75'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Ротор
84'
Замена
И. Школик
️️️️
Р. Минаев
Замена
М. Бачинский
️️️️
И. Мосейчук
81'
ГОЛ! 1:3!
Г. Гогричиани
78'
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Щеткин
Замена
С. Матвийчук
️️️️
А. Шленкин
71'
71'
Замена
С. Слепов
️️️️
Н. Кипиани
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Чуканов
66'
Замена
А. Щеткин
️️️️
К. Муллин
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
33'
Желтая карточка
К. Муллин
29'
Желтая карточка
В. Шахов
Замена
Х. Машуков
️️️️
В. Сергеев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
19
Сергей Косицин
ЦЗ
7
Алексей Горюшкин
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
9
Илья Мосейчук
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
22
Егор Вербин
ОП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Смирнов
20
Малания
90
Хрипков
19
Косицин
23
Макушкин
7
Горюшкин
20
Стеклов
9
Мосейчук
97
Гогричиани
14
Сергеев
7
Шленкин
4-1-1-2-2
96
Обухов
2
Пелих
29
Шахов
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
11
Омар
7
Чуканов
7
Кипиани
9
Муллин
77
Минаев
7
Шленкин
5
Матвийчук
5
Матвийчук
7
Шленкин
14
Сергеев
0
Машуков
0
Машуков
14
Сергеев
9
Мосейчук
77
Бачинский
77
Бачинский
9
Мосейчук
7
Кипиани
79
Слепов
79
Слепов
7
Кипиани
77
Минаев
20
Школик
20
Школик
77
Минаев
9
Муллин
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Муллин
Остались в запасе
Текстильщик
Ротор
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Текстильщик - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
Текстильщик
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