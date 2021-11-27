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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Текстильщик
Спартак-2 - Текстильщик: обзор матча 27 ноября 2021
Спартак-2
27.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Текстильщик
12'
В. Шитов
70'
С. Оганесян
45+2'
И. Мосейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Текстильщик
Замена
И. Голятов
️️️️
В. Шитов
88'
85'
Желтая карточка
В. Сергеев
Желтая карточка
В. Шитов
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Оганесян
70'
66'
Желтая карточка
В. Стеклов
66'
Замена
А. Шленкин
️️️️
Л. Н'Диайе
59'
Замена
С. Косицин
️️️️
Х. Машуков
49'
Желтая карточка
И. Шведюк
Замена
В. Шитов
️️️️
К. Шильцов
46'
45'
+2
Вторая желтая
И. Мосейчук
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Мосейчук
37'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Красная карточка
И. Агапов
29'
13'
Желтая карточка
А. Горюшкин
ГОЛ! 1:0!
В. Шитов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шитов
36
Воропаев
14
Агапов
3
Петрунин
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
21
Мельников
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
2-1-3-2-2
1
Смирнов
62
Карпов
90
Хрипков
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
9
Мосейчук
11
Пруцев
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
7
Шильцов
17
Шитов
17
Шитов
7
Шильцов
73
Шитов
17
Голятов
17
Голятов
73
Шитов
0
Машуков
19
Косицин
19
Косицин
0
Машуков
11
Н'Диайе
7
Шленкин
7
Шленкин
11
Н'Диайе
Остались в запасе
Спартак-2
Текстильщик
10
Аслан Муталиев
ЛВ
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
95
Александр Маслов
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
95
Александр Маслов
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Спартак-2 - Текстильщик
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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