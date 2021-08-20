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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Спартак-2
Текстильщик - Спартак-2: обзор матча 20 августа 2021
Текстильщик
20.08.2021, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
75'
М. Бачинский
23'
В. Шитов
45'
Ф. Сунгатулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Спартак-2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Маркитесов
87'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Шитов
85'
Желтая карточка
С. Оганесян
Желтая карточка
В. Стеклов
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Бачинский
75'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Е. Пруцев
72'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
71'
65'
Замена
В. Шитов
️️️️
Ф. Сунгатулин
Замена
А. Хрипков
️️️️
В. Сергеев
62'
51'
Замена
К. Шильцов
️️️️
М. Данилин
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Д. Рудаков
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сунгатулин
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Шитов
Желтая карточка
Х. Машуков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Смирнов
19
Косицин
95
Губочкин
88
Обивалин
7
Шведюк
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
17
Рудаков
11
Пруцев
14
Сергеев
4-1-2-2-1
1
Акмурзин
97
Денисов
3
Петрунин
35
Миронов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
30
Данилин
9
Оганесян
21
Мельников
73
Шитов
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
14
Сергеев
90
Хрипков
90
Хрипков
14
Сергеев
11
Пруцев
77
Бачинский
77
Бачинский
11
Пруцев
17
Рудаков
97
Гогричиани
97
Гогричиани
17
Рудаков
73
Шитов
14
Агапов
14
Агапов
73
Шитов
30
Данилин
7
Шильцов
7
Шильцов
30
Данилин
6
Сунгатулин
17
Шитов
17
Шитов
6
Сунгатулин
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак-2
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Текстильщик - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Текстильщик
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