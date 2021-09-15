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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - СКА-Хабаровск
Текстильщик - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 сентября 2021
Текстильщик
15.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
27'
Д. Караев
59'
Д. Караев (П)
82'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - СКА-Хабаровск
90'
+1
Замена
В. Никифоров
️️️️
И. Квеквескири
Желтая карточка
И. Шведюк
88'
Желтая карточка
С. Косицин
87'
83'
Замена
В. Кольцов
️️️️
Д. Барков
82'
ГОЛ! 0:3!
Г. Гонгадзе
79'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
А. Губочкин
️️️️
Г. Гогричиани
76'
76'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
К. Алиев
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Караев
Желтая карточка
А. Смирнов
58'
Замена
В. Карпов
️️️️
А. Хрипков
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Караев
26'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Илья Шведюк
ОП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Смирнов
19
Косицин
88
Обивалин
90
Хрипков
59
Аванесян
7
Шведюк
0
Машуков
7
Горюшкин
9
Мосейчук
97
Гогричиани
77
Бачинский
3-1-1-1-3
1
Сугробов
27
Мануйлов
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
24
Мартусевич
44
Тихонов
10
Караев
86
Барков
10
Алиев
90
Хрипков
62
Карпов
62
Карпов
90
Хрипков
97
Гогричиани
95
Губочкин
95
Губочкин
97
Гогричиани
33
Квеквескири
10
Никифоров
10
Никифоров
33
Квеквескири
86
Барков
8
Кольцов
8
Кольцов
86
Барков
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
Остались в запасе
Текстильщик
СКА-Хабаровск
11
Егор Пруцев
АП
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Текстильщик - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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