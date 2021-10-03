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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Текстильщик
Факел - Текстильщик: обзор матча 03 октября 2021
Факел
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 0
Завершен
Текстильщик
20'
Х. Аппаев
54'
М. Максимов
78'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Текстильщик
86'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Замена
В. Царукян
️️️️
Х. Аппаев
85'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
А. Мендель
83'
Замена
М. Седов
️️️️
Р. Магаль
83'
79'
Замена
В. Стеклов
️️️️
А. Хрипков
ГОЛ! 3:0!
Р. Акбашев
Пас отдал
Х. Аппаев
78'
Замена
А. Кулишев
️️️️
О. Дмитриев
73'
Замена
В. Мастерной
️️️️
М. Максимов
73'
72'
Замена
Х. Машуков
️️️️
А. Макушкин
ГОЛ! 2:0!
М. Максимов
Пас отдал
Х. Аппаев
54'
Желтая карточка
Р. Магаль
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
Пас отдал
В. Черов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Свинов
2
Черов
4
Дашаев
91
Суслов
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
3-3-1-1-2
95
Едапин
88
Обивалин
90
Хрипков
62
Карпов
95
Губочкин
59
Аванесян
23
Макушкин
7
Горюшкин
11
Пруцев
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
34
Дмитриев
32
Кулишев
32
Кулишев
34
Дмитриев
8
Мендель
39
Пейчинович
39
Пейчинович
8
Мендель
21
Максимов
71
Мастерной
71
Мастерной
21
Максимов
28
Магаль
8
Седов
8
Седов
28
Магаль
14
Аппаев
80
Царукян
80
Царукян
14
Аппаев
23
Макушкин
0
Машуков
0
Машуков
23
Макушкин
90
Хрипков
20
Стеклов
20
Стеклов
90
Хрипков
Остались в запасе
Факел
Текстильщик
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
9
Илья Мосейчук
ПВ
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
9
Илья Мосейчук
ПВ
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Факел - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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