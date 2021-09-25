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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Текстильщик
Металлург Л - Текстильщик: обзор матча 25 сентября 2021
Металлург Л
25.09.2021, суббота, 16:30
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Текстильщик
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
В. Баязов
82'
Желтая карточка
Р. Войдель
79'
Желтая карточка
И. Баульчев
77'
Замена
А. Овчинников
️️️️
М. Яковлев
62'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Шаповалов
62'
61'
Желтая карточка
А. Губочкин
58'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Бачинский
Желтая карточка
Д. Редькович
57'
46'
Замена
В. Карпов
️️️️
В. Сергеев
27'
Желтая карточка
А. Хрипков
Желтая карточка
М. Яковлев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Илья Мосейчук
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-4-1-2
13
Матюша
64
Баульчев
3
Иваньков
4
Редькович
20
Войдель
70
Арустамян
18
Баязов
15
Шаповалов
18
Яковлев
48
Кутьин
78
Киселев
4-1-1-2-2
95
Едапин
90
Хрипков
95
Губочкин
88
Обивалин
23
Макушкин
7
Шведюк
7
Горюшкин
11
Пруцев
17
Рудаков
77
Бачинский
14
Сергеев
15
Шаповалов
22
Завезен
22
Завезен
15
Шаповалов
18
Баязов
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
18
Баязов
18
Яковлев
10
Овчинников
10
Овчинников
18
Яковлев
77
Бачинский
9
Мосейчук
9
Мосейчук
77
Бачинский
14
Сергеев
62
Карпов
62
Карпов
14
Сергеев
Остались в запасе
Металлург Л
Текстильщик
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Металлург Л - Текстильщик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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