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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Енисей
Текстильщик - Енисей: обзор матча 08 августа 2021
Текстильщик
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
59'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Енисей
83'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Скворцов
76'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Надольский
65'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Иванов
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
50'
Желтая карточка
А. Скворцов
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
В. Сергеев
46'
46'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
М. Сухомлинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
9
Илья Мосейчук
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Смирнов
19
Косицин
90
Хрипков
88
Обивалин
7
Шведюк
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
17
Рудаков
11
Пруцев
14
Сергеев
4-1-3-1-1
22
Ребров
13
Марков
42
Лапшов
6
Рукас
33
Сухомлинов
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
21
Зотов
18
Надольский
92
Скворцов
14
Сергеев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
14
Сергеев
33
Сухомлинов
33
Масловский
33
Масловский
33
Сухомлинов
8
Иванов
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Иванов
18
Надольский
10
Комков
10
Комков
18
Надольский
92
Скворцов
10
Лаук
10
Лаук
92
Скворцов
90
Ломакин
32
Саная
32
Саная
90
Ломакин
Остались в запасе
Текстильщик
Енисей
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
14
Сергей Чибисов
ПЗ
1
Михаил Опарин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
1
Михаил Опарин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Текстильщик - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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