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Дмитрий Епифанов
Статистика
Дмитрий Епифанов - статистика
Завершил карьеру
31 января 1978 (48), Москва
#30 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
22
-32
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Торпедо Вл
5 : 2
21.05.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.05.2012
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Торпедо Вл
2 : 1
08.05.2012
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 45 тур
Волгарь
3 : 1
02.05.2012
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо Вл
3 : 0
26.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.04.2012
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
КАМАЗ
0 : 1
07.04.2012
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо Вл
3 : 1
07.11.2011
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Торпедо Вл
1 : 1
04.11.2011
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химки
3 : 1
24.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо Вл
0 : 2
17.10.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1 : 1
06.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Урал
3 : 2
03.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.09.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 3
25.09.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
2 : 1
15.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 2
12.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
0 : 1
01.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
29.08.2011
Торпедо Вл
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо Вл
3 : 2
22.08.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.08.2011
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волгарь
3 : 1
12.08.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Торпедо
1 : 1
27.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
24.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо Вл
1 : 0
17.06.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо Вл
3 : 3
14.06.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Черноморец
0 : 0
07.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.05.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо Вл
1 : 0
25.05.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
16.05.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 2
06.05.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
3 : 0
18.04.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Мордовия
4 : 0
15.04.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.04.2011
Волгарь
1' - 90'
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