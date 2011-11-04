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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Балтика
Торпедо Вл - Балтика: обзор матча 04 ноября 2011
Торпедо Вл
04.11.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
65'
П. Втюрин
55'
А. Гонежуков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Балтика
+1
Замена
М. Рафальскис
️️️️
А. Гонежуков
Замена
Г. Четверик
️️️️
А. Делькин
+1
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
А. Шубладзе
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Усов
️️️️
П. Втюрин
Замена
С. Игнатьев
️️️️
И. Зинин
ГОЛ! 1:1!
П. Втюрин
Замена
М. Земсков
️️️️
В. Малышев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гонежуков
Желтая карточка
А. Гонежуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
99
Антон Усов
ЦП
7
Григорий Четверик
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
3-2-2-3
24
Чилюшкин
33
Гермашов
15
Каратыгин
6
Беляев
22
Дубровин
13
Шалин
7
Зинин
15
Зимарев
23
Втюрин
9
Малышев
90
Делькин
3-2-2-3
1
Колинько
21
Лапин
3
Плопа
55
Крючков
89
Стоцкий
85
Попов
22
Кузнецов
17
Зюзинс
93
Роденков
20
Гонежуков
8
Сысуев
9
Малышев
8
Земсков
8
Земсков
9
Малышев
23
Втюрин
99
Усов
99
Усов
23
Втюрин
90
Делькин
7
Четверик
7
Четверик
90
Делькин
7
Зинин
27
Игнатьев
27
Игнатьев
7
Зинин
8
Сысуев
88
Шубладзе
88
Шубладзе
8
Сысуев
20
Гонежуков
18
Рафальскис
18
Рафальскис
20
Гонежуков
22
Кузнецов
44
Козлов
44
Козлов
22
Кузнецов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Балтика
30
Дмитрий Епифанов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Торпедо Вл - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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