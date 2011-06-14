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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Химки
Торпедо Вл - Химки: обзор матча 14 июня 2011
Торпедо Вл
14.06.2011, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 3
Завершен
Химки
29'
С. Цуканов
58'
С. Фомин (П)
81'
В. Малышев
20'
И. Шестаков
53'
В. Шумейко
90'
В. Воскобойников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Химки
ГОЛ! 3:3!
В. Воскобойников
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Э. Саджая
Замена
М. Зимарев
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 3:2!
В. Малышев
Замена
А. Данишевский
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
А. Гацко
Замена
И. Каратыгин
️️️️
Д. Половинчук
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
А. Петров
️️️️
И. Семенов
Желтая карточка
Г. Наваловский
Замена
А. Гацко
️️️️
В. Макиев
Замена
А. Говоров
️️️️
А. Логашов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Фомин
Замена
В. Воскобойников
️️️️
В. Земченков
ГОЛ! 1:2!
В. Шумейко
Желтая карточка
А. Логашов
ГОЛ! 1:1!
С. Цуканов
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Шестаков
Желтая карточка
И. Каратыгин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Химки
1
Сергей Козко
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Торпедо Вл
3
Александр Низрюхин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
4
Николай Тюнин
ЦП
28
Александр Данишевский
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
4-4-2
30
Епифанов
33
Гермашов
25
Половинчук
39
Цуканов
13
Шалин
4
Фомин
7
Тюргашкин
21
Макиев
8
Семенов
90
Делькин
9
Малышев
3-2-1-2-1
1
Козко
24
Мирошниченко
6
Шумейко
16
Мицейка
43
Логашов
88
Наваловский
23
Земченков
77
Романенко
22
Шестаков
9
Мамтов
25
Половинчук
15
Каратыгин
15
Каратыгин
25
Половинчук
90
Делькин
15
Зимарев
15
Зимарев
90
Делькин
8
Семенов
14
Петров
14
Петров
8
Семенов
21
Макиев
17
Гацко
17
Гацко
21
Макиев
77
Романенко
28
Данишевский
28
Данишевский
77
Романенко
20
Саджая
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
20
Саджая
43
Логашов
20
Говоров
20
Говоров
43
Логашов
23
Земченков
9
Воскобойников
9
Воскобойников
23
Земченков
Остались в запасе
Торпедо Вл
Химки
3
Александр Низрюхин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
Остались в запасе
3
Александр Низрюхин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Торпедо
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