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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Торпедо Вл
Cибирь - Торпедо Вл: обзор матча 15 сентября 2011
Cибирь
15.09.2011, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо Вл
60'
Д. Акимов (П)
90+3'
Д. Скороходов
24'
В. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Торпедо Вл
ГОЛ! 2:1!
Д. Скороходов
+3
Замена
И. Семенов
️️️️
В. Малышев
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
А. Гацко
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Дубровин
Красная карточка
М. Беляев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Акимов
Желтая карточка
И. Каратыгин
Замена
Д. Скороходов
️️️️
В. Галиулин
+1
Желтая карточка
А. Лунин
Желтая карточка
Н. Чичерин
+1
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
М. Зюзин
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
С. Дубровин
ГОЛ! 0:1!
В. Малышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
81
Антон Лунин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
5
Головатенко
4
Чичерин
80
Климов
3
Валентич
22
Чижек
21
Галиулин
15
Зюзин
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
3-2-3-2
24
Чилюшкин
13
Шалин
15
Каратыгин
6
Беляев
33
Гермашов
22
Дубровин
81
Лунин
15
Зимарев
7
Зинин
17
Гацко
9
Малышев
21
Галиулин
32
Скороходов
32
Скороходов
21
Галиулин
15
Зюзин
52
Зиновьев
52
Зиновьев
15
Зюзин
22
Дубровин
21
Макиев
21
Макиев
22
Дубровин
17
Гацко
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
17
Гацко
9
Малышев
8
Семенов
8
Семенов
9
Малышев
Остались в запасе
Cибирь
Торпедо Вл
18
Петр Вашек
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Cибирь - Торпедо Вл
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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