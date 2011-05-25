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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Урал
Торпедо Вл - Урал: обзор матча 25 мая 2011
Торпедо Вл
25.05.2011, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Урал
50'
В. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Урал
Желтая карточка
А. Новиков
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Ойеволе
Замена
Д. Половинчук
️️️️
И. Зинин
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
В. Малышев
Замена
М. Зимарев
️️️️
А. Делькин
Замена
Г. Четверик
️️️️
П. Втюрин
ГОЛ! 1:0!
В. Малышев
Желтая карточка
С. Цуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Торпедо Вл
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Урал
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-3-3
30
Епифанов
13
Шалин
91
Трофимов
39
Цуканов
33
Гермашов
7
Зинин
4
Фомин
14
Петров
9
Малышев
23
Втюрин
90
Делькин
3-3-2-1
22
Кот
15
Новиков
58
Ойеволе
34
Тумасян
20
Чухлей
25
Бочков
4
Дранников
11
Петрович
14
Семакин
91
Заболотный
7
Зинин
25
Половинчук
25
Половинчук
7
Зинин
23
Втюрин
7
Четверик
7
Четверик
23
Втюрин
90
Делькин
15
Зимарев
15
Зимарев
90
Делькин
14
Петров
17
Гацко
17
Гацко
14
Петров
58
Ойеволе
81
Сикимич
81
Сикимич
58
Ойеволе
Остались в запасе
Торпедо Вл
Урал
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Торпедо Вл - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Торпедо
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