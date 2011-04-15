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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Торпедо Вл
Мордовия - Торпедо Вл: обзор матча 15 апреля 2011
Мордовия
15.04.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
4 : 0
Завершен
Торпедо Вл
55'
Г. Асеведо
58'
Р. Мухаметшин
80'
Р. Мухаметшин
84'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Торпедо Вл
ГОЛ! 4:0!
К. Панченко
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Половинчук
️️️️
А. Гермашов
Замена
А. Герк
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Дутов
️️️️
Г. Асеведо
Замена
И. Зинин
️️️️
А. Тюргашкин
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Г. Асеведо
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Рыжов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Э. Танделов
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
4-5-1
39
Фролов
87
Симчевич
4
Степанец
22
Будников
8
Микадзе
31
Рогов
30
Асеведо
63
Рыжов
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
4-3-3
30
Епифанов
13
Шалин
15
Каратыгин
39
Цуканов
33
Гермашов
8
Семенов
7
Тюргашкин
4
Фомин
17
Гацко
90
Делькин
23
Втюрин
63
Рыжов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
63
Рыжов
30
Асеведо
66
Дутов
66
Дутов
30
Асеведо
31
Рогов
8
Герк
8
Герк
31
Рогов
17
Танделов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
17
Танделов
33
Гермашов
25
Половинчук
25
Половинчук
33
Гермашов
7
Тюргашкин
7
Зинин
7
Зинин
7
Тюргашкин
4
Фомин
21
Макиев
21
Макиев
4
Фомин
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
Остались в запасе
Мордовия
Торпедо Вл
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Павел Дорохин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Федор Бурдыкин
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Павел Дорохин
ЦП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Мордовия - Торпедо Вл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
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