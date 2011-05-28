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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Оренбург
Торпедо Вл - Оренбург: обзор матча 28 мая 2011
Торпедо Вл
28.05.2011, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Оренбург
Замена
С. Дымов
️️️️
Н. Иванов
Замена
А. Малых
️️️️
А. Баранов
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Фомин
Желтая карточка
Г. Четверик
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Малышев
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Олейник
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Петров
Замена
Г. Четверик
️️️️
М. Зимарев
Замена
В. Кулешов
️️️️
Н. Жданкин
Желтая карточка
А. Тюргашкин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Константин Низовцев
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Торпедо Вл
7
Григорий Четверик
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Оренбург
22
Сергей Дымов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
4-5-1
30
Епифанов
33
Гермашов
25
Половинчук
39
Цуканов
13
Шалин
7
Тюргашкин
7
Зинин
4
Фомин
15
Зимарев
14
Петров
9
Малышев
4-3-2
33
Пащенко
25
Жданкин
6
Иванов
10
Парняков
18
Щербо
8
Низовцев
5
Кнежевич
8
Шогенов
27
Олейник
10
Баранов
15
Зимарев
7
Четверик
7
Четверик
15
Зимарев
4
Фомин
21
Макиев
21
Макиев
4
Фомин
9
Малышев
90
Делькин
90
Делькин
9
Малышев
14
Петров
23
Втюрин
23
Втюрин
14
Петров
27
Олейник
11
Гаглоев
11
Гаглоев
27
Олейник
6
Иванов
22
Дымов
22
Дымов
6
Иванов
25
Жданкин
7
Кулешов
7
Кулешов
25
Жданкин
10
Баранов
12
Малых
12
Малых
10
Баранов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Оренбург
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Торпедо Вл - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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